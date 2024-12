Une Londonienne promet 600.000€ à qui l'aidera à retrouver ses bijoux volés par un suspect masqué

Le 7 décembre dans l'après-midi, un homme s'est introduit par une fenêtre du 2e étage au domicile d'une collectionneuse d'art, situé dans le quartier huppé de Primrose Hill à Londres, selon un communiqué de la police.

En l'absence de ses propriétaires, il a dérobé pour 10,5 millions de livres de bijoux, dont une broche ornée de diamants et saphirs et un collier en platine signés Van Cleef & Arpels, un collier de diamants et émeraude Boucheron, ainsi qu'un sac Kelly de Hermès en croco d'une valeur de 150.000 livres (181.000 euros) et 15.000 livres (18.000 euros) en cash.