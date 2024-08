Une personne arrêtée dans l'enquête sur l'attaque au couteau de Solingen

Une personne a été arrêtée dans le cadre de l'enquête sur l'attaque meurtrière au couteau commise vendredi soir à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne, et dont l'auteur a pris la fuite, a annoncé samedi la police. Il ne s'agirait pas de l'auteur, selon les enquêteurs.

"Dans le cadre des recherches, une personne a pu être arrêtée, pour laquelle on vérifie s'il existe éventuellement un lien avec le crime. Parallèlement, diverses mesures policières sont en cours, notamment des perquisitions dans différents lieux. Les mesures d'enquête et de recherche d'éventuels autres auteurs et motifs de l'acte se poursuivent à un rythme soutenu", a indiqué la police de Düsseldorf dans un communiqué.

Lors d'une conférence de presse dans l'après-midi, le procureur Markus Caspers a indiqué qu'une motivation terroriste n'était pas exclue.