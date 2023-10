Une tempête en mer Baltique provoque des inondations au Danemark et en Allemagne

Une tempête en mer Baltique a provoqué vendredi des inondations le long des côtes allemandes et danoises. "L'eau arrive, elle est déjà à nos portes", a indiqué un porte-parole de la police de Flensbourg à l'agence DPA. La tempête perturbe également les services de ferry entre l'Allemagne et le Danemark ainsi que le trafic aérien à destination et en provenance de Copenhague.

En Allemagne, des rues près des côtes ont été inondées dans les villes portuaires de Flensbourg, Kiel, Lübeck et Wismar. L'Agence maritime et hydrographique allemande (BSH) s'attend à ce que la tempête atteigne son apogée dans l'après-midi et en soirée pour les baies de Kiel et de Lübeck. Dans le fjord de Flensbourg, un fjord de 50 kilomètres de long qui se jette dans la mer Baltique, l'eau peut monter jusqu'à deux mètres au-dessus de la ligne de haute mer. Ce serait le niveau d'eau le plus élevé dans le fjord depuis plus d'un siècle.

L'Institut météorologique danois, quant à lui, a prévenu que les niveaux d'eau pourraient atteindre 2,4 mètres le long des côtes est et sud du pays.