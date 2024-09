Ursula von der Leyen "prend note" de la démission et "remercie" Thierry Breton

La présidente de la Commission européenne "prend note" de la démission du commissaire européen Thierry Breton, et l'"accepte", a réagi lundi en salle de presse une porte-parole de l'exécutif européen. Ursula von der Leyen "le remercie pour son travail de commissaire tout au long de la législature", a ajouté Arianna Podesta, vice-porte-parole en chef de l'exécutif.

Interrogée par de nombreux journalistes au sujet de la démission de Thierry Breton et de l'annonce par Paris du nom d'un nouveau candidat commissaire, la porte-parole a répété que la Commission ne ferait "pas de commentaires sur le processus de composition" de la nouvelle équipe de commissaires. "La présidente continue d'être en contact avec les chefs d'Etat et de gouvernement" au sujet des candidats de chaque pays et des portefeuilles à attribuer. "Ces contacts sont confidentiels", a-t-elle rappelé.

Thierry Breton, commissaire au Marché intérieur, a partagé lundi un courrier daté du même jour, dans lequel il annonce à Ursula von der Leyen sa démission "avec effet immédiat". Il reproche à l'Allemande d'avoir fait pression sur Paris, "pour des raisons personnelles", pour que la France retire son nom et propose un autre candidat commissaire. L'Elysée avait en effet proposé que Thierry Breton rempile en tant que commissaire européen, dans la Commission "von der Leyen II".