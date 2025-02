Volodymyr Zelensky invite Bart De Wever à Kiev: pourquoi le Premier ministre belge irait-il en Ukraine?

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal pourrait par ailleurs participer au Conseil européen prévu le 6 mars à Bruxelles, est-il également indiqué.

Il y a deux semaines, le ministre de la Défense Theo Francken avait déclaré qu'il souhaitait se rendre le plus rapidement possible dans la capitale ukrainienne avec le Premier ministre. Ce souhait avait été exprimé après une rencontre avec son homologue ukrainien Rustem Umyerov à Bruxelles. Un entretien téléphonique a eu lieu ce mardi entre MM. De Wever et Zelensky, au cours duquel ce dernier a invité le Premier ministre belge.