Xi Jinping appelle la Chine et l'UE à "demeurer des partenaires"

Partager:

Le président chinois Xi Jinping a plaidé lundi à Paris pour que son pays et l'Union européenne (UE) renforcent leur "coordination stratégique" et demeurent "des partenaires", malgré de multiples différends, du commerce à l'Ukraine.

Le chef d'Etat chinois s'exprimait au début d'une rencontre trilatérale à l'Elysée avec le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "En tant que deux importantes puissances mondiales, la Chine et l'UE doivent demeurer des partenaires, poursuivre le dialogue et la coopération, approfondir la communication stratégique, renforcer la confiance mutuelle stratégique, consolider leur consensus stratégique et procéder à une coordination stratégique", a déclaré Xi Jinping à ses interlocuteurs.

"Cela de manière à promouvoir le développement régulier et sain des relations Chine-UE et à apporter en permanence de nouvelles contributions à la paix et au développement dans le monde", a-t-il poursuivi. L'UE considère officiellement la Chine comme un partenaire, mais aussi comme un concurrent et un rival systémique. Les relations entre Pékin et Bruxelles se sont sensiblement tendues avec l'ouverture en 2023 par l'Union européenne d'une enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques.

La Chine a en outre été critiquée par les Occidentaux et notamment les Européens sur le dossier ukrainien. Car si elle appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays - sous-entendu Ukraine comprise -, elle n'a jamais condamné publiquement la Russie. Pékin a par ailleurs renforcé ses relations diplomatiques et économiques avec Moscou depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022.