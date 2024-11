600 tonnes d'échafaudage, 2000 chênes... voici les chiffres fous de la rénovation de Notre-Dame de Paris

Les images de Notre-Dame de Paris restaurée ont fait le tour du monde ce vendredi. Avant la réouverture officielle au grand public le 8 décembre prochain, le président français Emmanuel Macron a effectué une dernière visite du chantier, rendant hommage aux 1 300 personnes qui ont participé aux travaux.

En 2019, Emmanuel Macron avait promis de reconstruire Notre-Dame en 5 ans, et ils ont tenu parole. Cela a été rendu possible également grâce aux 340 000 donateurs, qui ont permis de collecter plus de 846 millions d’euros.