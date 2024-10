Aide médicale d'Etat: le "cadre général" ne "changera pas", assure la ministre de la Santé

"Sa modification (de l'AME), elle peut se faire à la marge, comme le préconise potentiellement le rapport de messieurs Évin et Stefanini (rapport publié fin 2023, ndlr). Il y a quelques lignes que l'on peut bouger, mais ça ne changera pas le cadre général, bien sûr, de l'AME", a assuré Geneviève Darrieussecq sur France Inter.

"Je crois que le Premier ministre s'est d'ailleurs exprimé dans ce sens en disant, pas d'idéologie, on regarde ce rapport et on adapte si c'est nécessaire", a-t-elle ajouté.

Geneviève Darrieussecq estime que l'AME, dispositif que le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau serait pour sa part enclin à réformer pour en restreindre le périmètre, "est le système le plus contrôlé, le plus sûr".