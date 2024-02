Alstom: commande de 103 rames de métro parisien pour près de 1,1 milliard d'euros

Si Île-de-France Mobilités "accélère et finance" la commande de ces rames, c'est à la régie des transports parisiens, RATP, qu'il revient techniquement d'effectuer la commande auprès du constructeur ferroviaire français.

Ces rames, "déployées entre 2027 et 2029" seront à destination de la ligne 13 sur son ensemble et d'une partie des lignes 8 et 12 du métro parisien, précise Île-de-France Mobilités dans un communiqué.

"Île-de-France Mobilités demande à la RATP de commander dès que possible ces rames et de respecter les plannings de livraison et de mise en service", selon le communiqué.

"Une commande pour compléter les lignes 8 et 12, ainsi que les lignes 3 et 7, interviendra prochainement", ajoute par ailleurs le communiqué.

Cette nouvelle salve de rames complète et dépasse la précédente, en 2019, quand Île-de-France Mobilités et la RATP avaient commandé un total de 44 rames pour le réseau de la région parisienne, réparties à l'époque à 50/50 entre les constructeurs Alstom et Bombardier.