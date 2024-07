"Au coeur des Jeux": les coulisses des JO-2024 dans une série sur France 2 le 22 juillet

Dans un dispositif inédit, les documentaristes Jules et Gédéon Naudet suivent avec trois équipes de tournage depuis plus de trois mois les coulisses de la préparation des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août–8 septembre) avec des anonymes "sans qui les Jeux n'existeraient pas", des sportifs et des membres de l'organisation, comme Tony Estanguet, président du Cojo et fil rouge de la série.

Installation des anneaux olympiques sur la tour Eiffel en suivant l'architecte qui pilote cette mission, inauguration du bassin de stockage d'eau de pluie à Austerlitz avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, relais de la flamme avec une anonyme ou encore un briefing par Tony Estanguet au premier porteur, Florent Manaudou, qui craint "d'avoir mal au bras"... Les premières images ont dévoilé des séquences tantôt amusantes, émotives ou spectaculaires.

Auteurs de documentaires consacrés aux attentats du 11 Septembre 2001 ("New York: 11 septembre") et du 13 novembre 2015 ("13 novembre: L'attaque de Paris"), les frères Naudet ont confié à l'AFP "en avoir assez des frères catastrophes" et ont lancé ce projet sur les Jeux il y a trois ans et demi avec, cette fois, non plus l'envie de filmer des événements tragiques mais plutôt "la célébration de la vie".