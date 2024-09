Au Havre, Macron et Philippe affichent leur complicité malgré une mésentente latente

Emmanuel Macron et Edouard Philippe se sont offert un bain de foule commun, jeudi au Havre, où ils ont affiché une certaine complicité au moment où leur mésentente latente refait surface avec la candidature du second à la succession du premier.

Puis, par moments, il se rapproche du président, qui enchaîne les selfies. L'atmosphère se détend quand l'ex-Premier ministre raconte, amusé, à Emmanuel Macron l'échange qu'il vient d'avoir avec un enfant: "Je lui ai dit +la rentrée ça rigole pas+, et il me répond +la vôtre non plus, ça rigole pas+!".

Leur rentrée, de fait, a été particulière.

Le président l'a passée à chercher un Premier ministre susceptible de résoudre le casse-tête d'une Assemblée nationale sans majorité depuis sa dissolution controversée.

Edouard Philippe, lui, a créé la surprise en annonçant pendant ce temps-là, le 3 septembre dans Le Point, sa candidature du Havrais "à la prochaine présidentielle".