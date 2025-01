Bertrand Blier, réalisateur des "Valseuses" et de "Buffet froid", est mort à 85 ans

Le réalisateur est décédé "paisiblement chez lui, à Paris, entouré de sa femme et de ses enfants", a déclaré son fils Léonard Blier.

Les films de ce dialoguiste hors pair, adepte d'un humour noir et cru, ont marqué le cinéma des années 1970 et 1980. Son nom restera associé à celui de Gérard Depardieu, dont il a fait décoller la carrière en 1974 dans "Les Valseuses", aux côtés de Patrick Dewaere et Miou-Miou. Film subversif devenu culte, "Les Valseuses" est également marqué par un humour graveleux qui choque à l'époque.