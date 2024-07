Bruno Le Maire, capitaine au long cours de Bercy, prêt à larguer les amarres

En sept ans, Bruno Le Maire a cherché à s'imposer comme l'incarnation du "paquebot" Bercy, pilotant l'économie française à travers les crises à coups d'aides massives, avant de devoir enclencher un redressement des finances publiques, fortement dégradées.

A ceux qui lui prêtaient des ambitions de Premier ministre lors du remaniement en janvier, le ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique répétait à l'envi vouloir rester à Bercy. Pour mieux se positionner dans la course à l'Elysée en 2027, estimaient certains observateurs, un scénario que le numéro deux du gouvernement sortant n'exclut pas.