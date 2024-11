"Ça l'enfonçait de plus en plus": sept familles attaquent TikTok en justice, dénonçant la mise en danger de leurs enfants

Parmi ces sept familles, deux adolescentes ont mis fin à leurs jours alors qu’elles avaient 15 ans, quatre ont tenté de mettre fin à leurs jours, et une dernière a quant à elle connu des problèmes d’anorexie.

Comme une course à l'horreur. Une course à se faire du mal

Maëlle est vivante, mais dans un mal-être profond et Morgane, sa mère, est certaine que sans TikTok, les choses seraient totalement différentes. Elle dénonce un algorithme qui accélère la descente aux enfers.

"On est à 1000 lieux d'imaginer qu'il y ait des vidéos de cette nature en fait. Des contenus qui disaient : 'Tu fais une tentative de suicide et si tu ne finis pas à l'hôpital, ça ne compte pas, tu te scarifies, mais si tu n'as pas de points de suture, ça ne compte pas'. Comme une course à l'horreur. Une course à se faire du mal, raconte la maman. Elle n'allait déjà pas très bien, et elle ne se rendait pas compte que ça l'enfonçait de plus en plus. L'algorithme ne faisait que lui proposer des contenus de pire en pire. Ça a accéléré son mal-être. Ça a vraiment fait augmenter les idées noires, et certainement à vouloir en finir. Il faut prendre ses responsabiltés : on diffuse des contenus, on est responsables de la diffusion de ces contenus".