Célèbre présentatrice météo, Catherine Laborde est décédée

"Tu es partie sereinement dans ta maison de l'île d'Yeu que tu aimais tant", a déclaré sa soeur, la journaliste Françoise Laborde.

"Geneviève et moi étions avec toi la semaine dernière, pour des rires entre soeurs", et "tu nous as fait cet immense cadeau de nous offrir des derniers moments de conscience et de lucidité", a-t-elle ajouté.