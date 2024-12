"C'est historique": quatre Noëls plus tard, Notre-Dame de Paris célèbre à nouveau des messes de la Natalité

Quatre Noëls sont passés sans messe à Notre-Dame. Après l'incendie, après des travaux colossaux à 700 millions d'euros, après une inauguration en grande pompe. Noël, c'est le moment du grand public. Tout le monde est bienvenu. Parmi les fidèles: des familles, des couples, venus de toute la France voire de l'étranger.

"C'est la première fois qu'on vient faire une messe ici, ce sera sûrement une des seules fois. Et une messe de Noël en plus, c'est très symbolique et c'était quelque chose à faire pour nous", explique une participante sur place.