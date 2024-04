Cinq migrants morts dans la Manche, dont une fillette: 112 personnes étaient à bord de l'embarcation, "du jamais-vu" selon le préfet de Wimereux

Outre la fillette, âgée de sept ans, trois hommes et une femme figurent parmi les personnes décédées, a indiqué le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, lors d'un point de presse à Wimereux. Quatre personnes ont été hospitalisées sans que leurs jours ne soient en danger.

Selon son récit, le bateau a pris la mer vers 5H00 depuis la plage de Wimereux, mais le moteur s'est arrêté à quelques centaines de mètres du rivage et des personnes sont tombées à l'eau.

Quelque 112 personnes, notamment des Syriens et des Irakiens, avaient pris place à bord de l'embarcation, "du jamais-vu", a souligné le préfet.

Les sauveteurs, alertés, ont tenté de réanimer six personnes sur la plage de Wimereux. Sans succès pour cinq d'entre elles.

L'enquête pour "homicide involontaire, association de malfaiteurs et aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière en bande organisée" a été confiée au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer.

Selon un décompte de l'AFP, au moins quinze personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Manche depuis début 2024, si l'on prend en compte un homme retrouvé le 19 mars dans le chenal de l'Aa, à Grand-Fort-Philippe (Nord), probablement un migrant signalé disparu alors qu'il tentait, selon les associations, de rejoindre le Royaume-Uni en bateau.

Ce bilan est d'ores et déjà plus important que celui de 2023, où douze migrants sont morts dans ces mêmes circonstances, selon la Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord.

"Gangs de passeurs"

Le dernier drame remonte au 3 mars avec le décès par noyade d'une fillette de sept ans dans le canal de l'Aa à Watten (Nord). Fin février, un Turc de 22 ans est décédé au large de Calais et deux autres migrants sont portés disparus.

Mi-janvier, cinq migrants, dont un adolescent, sont morts à Wimereux alors qu'ils tentaient de rejoindre une embarcation.

Après avoir atteint un record en 2022 (45.000), puis baissé en 2023 (près de 30.000), le nombre de personnes ayant traversé clandestinement la Manche à bord de canots de fortune a augmenté de plus de 20% depuis le début de l'année par rapport à l'an dernier.

Annoncé il y a deux ans par le gouvernement conservateur de Rishi Sunak et présenté comme une mesure-phare de sa politique de lutte contre l'immigration clandestine, la loi britannique votée dans la nuit vise à envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile, d'où qu'ils viennent, entrés illégalement au Royaume-Uni, notamment en traversant la Manche.

"Ce gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à ce commerce, arrêter les bateaux et, en fin de compte, briser le modèle économique des gangs de passeurs", a commenté sur X le ministre britannique de l'Intérieur, James Cleverly.