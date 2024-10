"Comme des c*** avec des mouchoirs": personnalités et anonymes en nombre pour un adieu "Splendid" à Michel Blanc

Pendant la messe, ce dernier a pris la parole. "Putain, Michel, qu'est-ce que tu nous as fait? À cause de toi, on se retrouve comme des cons avec des lunettes noires et des mouchoirs dans une église", a-t-il déclaré, très ému. Jean-Paul Rouve a tourné à plusieurs reprises avec Michel Blanc, dont une dernière fois dans Les Cadors en 2023.

Josiane Balasko, membre du Splendid a également dit un mot pendant les obsèques: "On te souhaite un paradis avec des repas gastronomiques".

Acteur majeur du cinéma comique dans les années 1980 avant de s'orienter vers des rôles dramatiques et une carrière de réalisateur, Michel Blanc a été victime dans la nuit de jeudi à vendredi dernier d'un malaise cardiaque après un examen de routine, et a été transporté dans un hôpital parisien où il est décédé.