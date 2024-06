Contesté en raison de sa condamnation pour des violences conjugales, le député LFI Adrien Quatennens retire sa candidature

Le député LFI Adrien Quatennens a annoncé dimanche renoncer à présenter sa candidature aux élections législatives dans le Nord, contestée par les partenaires de son parti au sein du Nouveau Front populaire en raison de sa condamnation pour des violences conjugales.

"Je n'entends pas plus longtemps que ma candidature soit utilisée contre la France insoumise et le Nouveau Front populaire pour leur nuire dans un moment où toute l'énergie doit être mobilisée pour battre l'extrême droite", a-t-il déclaré dans une allocution à la presse. "Je sais que cette décision va décevoir beaucoup de monde, mais il me semble qu'elle va en soulager encore davantage", a-t-il ajouté.