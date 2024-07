Corruption en Afrique: prison avec sursis et interdiction de gérer pour le n°1 du groupe de services maritimes Bourbon

L'avocat de M. Bodénès, Me Patrick Maisonneuve, a immédiatement annoncé faire appel de cette condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille, siège de la société, ce qui a un effet suspensif.

Le numéro un du groupe Bourbon, spécialiste de l'assistance maritime au secteur pétrolier offshore, Gaël Bodénès, a été condamné vendredi à deux ans de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer une société pour corruption d'agents du fisc dans trois pays africains.

"Même si le tribunal a relativisé beaucoup de choses, les faits sont contestés et nous sommes en désaccord avec cette décision", a expliqué l'avocat à l'AFP.

Les juges ont été convaincus, grâce à des messages retrouvés et figurant au dossier, que le groupe Bourbon ou ses partenaires avaient bien versé des pots-de-vin à l'occasion de redressements fiscaux au Nigeria, au Cameroun et en Guinée équatoriale en 2011 et 2012.

Et selon le tribunal, "c’est bien au niveau du groupe que la décision était prise et le bénéfice attendu".