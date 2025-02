"De l'urine partout, des bouteilles cassées": des centaines d'étudiants liégeois saccagent leur logement dans une station de ski

Des centaines d’étudiants de l’université de Liège ont célébré la fin de leur session d’examens à La Plagne, en Savoie, mais leurs excès ont laissé des traces. Entre nuisances sonores et dégradations, la situation a provoqué l’indignation des autorités locales.

Environ 420 étudiants belges ont séjourné dans la station de ski de La Plagne, en France, mais leur passage a été marqué par des comportements excessifs, relayent nos confrères de la RTBF. Une étudiante, qui participait au voyage organisé avec des agences spécialisées, témoigne : "Ils ont cassé des télévisions et des plaques vitrocéramiques." Les résidences où ils logeaient ont subi d’importants dégâts, suscitant de nombreuses plaintes des riverains et des autres vacanciers.

Des nuisances nocturnes et des actes de vandalisme

Les soirées festives ont dégénéré, notamment à cause d’un groupe de 50 à 60 personnes particulièrement bruyantes, selon Daniel-Jean Veniat, adjoint au maire de La Plagne. Il explique : "Le soir, ils étaient sur les balcons des appartements avec la musique à tue-tête. Automatiquement, on a eu des appels et des réclamations."