Des experts demandent des mesures urgentes pour une tour penchée de Bologne

Dans leur enquête, les experts signalent de nouvelles fissures et une inclinaison des tours. Les ingénieurs décrivent depuis plus d'un mois la situation avec un code rouge, le niveau d'alerte le plus élevé. "Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu'il ne va rien se passer avec la tour", a indiqué Amedeo Bellini, un architecte dans la commission. Selon lui, l'autorité locale doit agir le plus rapidement possible.

Les deux tours penchées de Bologne, Garisenda et Asinelli, font partie des sites touristiques les plus connus de la ville italienne. Mais la plus petite tour de Garisenda, 48 mètres, inquiète déjà depuis un certain temps. La tour s'incline de plus de trois mètres.