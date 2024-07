Des sondages donnent l'alliance de gauche en tête

Le Nouveau Front Populaire (NFP) remporterait le second tour des législatives, selon les projections de trois instituts de sondage. Il s'agirait d'une énorme surprise après le premier tour, le Rassemblement national et ses alliés (RN) n'arriveraient qu'en troisième position.

Une grande coalition entre la gauche et le centre de Renaissance serait désormais possible.

Les premiers résultats officiels seront annoncés à 20h00.

Les projections de l'Ifop, Ipsos et Opinionway donnent entre 170 et 215 sièges à la coalition de gauche, devant le bloc du président Emmanuel Macron de 150 à 180. Le RN n'aurait que 130 à 160 strapontins, contre 40 à 67 pour LR et les divers droites.