Deux femmes chutent de 300 mètres de haut à quelques heures d'intervalle dans les Pyrénées

Deux femmes ont perdu la vie à quelques heures d'intervalle dans des circonstances similaires mercredi. Elles ont chuté de plusieurs centaines de mètre, probablement à cause d'un équipement inadapté.

Deux femmes sont mortes mercredi à quelques heures d'intervalle en France, dans le même secteur des Pyrénées, après avoir glissé et chuté de 300 mètres de haut, a-t-on appris auprès des CRS Pyrénées.

Quelques heures plus tard, un accident comparable, également près du pic de Cagire, mais sur la commune d'Arguenos, a causé la mort d'une femme de 46 ans. Elle était partie avec son compagnon, également "avec des chaussures pas forcément adaptées", alors que la neige, devenue "quasiment de la glace", est actuellement extrêmement glissante. "On a eu des chutes de neige, derrière il a plu et ça a gelé avec les températures", rendant les sols très glissants, ont expliqué les CRS, pour lesquels "il faut être vigilant".