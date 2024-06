"Disney devra s'acquitter d'une amende de 400.000 euros": voici ce qui est reproché à Disneyland Paris

Concrètement, des "quotas" restreignaient l'accès au parc pour les "détenteurs de pass annuels", pourtant censés permettre d'accéder aux attractions chaque jour de l'année, indique la Répression des fraudes.

À lire aussi Disneyland Paris se renouvelle pour les 32 ans du parc: voici les changements

Fin 2022, plusieurs dizaines d'abonnés avaient manifesté leur mécontentement devant le parc à l'appel d'une page internet nommée "les Oreilles jaunes", en référence aux Gilets jaunes, rapportait alors Le Parisien.

Le média 60 millions de consommateurs avait dans la foulée expliqué que les passes Infinity, Magic Plus et Magic Flex, qui permettaient théoriquement un accès au parc respectivement 365, 350 et 300 jours par an pour des tarifs allant de 499 à 319 euros par an, comportaient en réalité des conditions restrictives.