Disparition de Lina: des révélations sur l'ADN retrouvé dans la voiture du suspect

En France, la police ne laisse rien au hasard dans l'affaire de la disparition de Lina, cette jeune fille partie de chez elle pour aller prendre un train à quelques kilomètres de chez elle, et qui n'est jamais arrivée à la gare. Depuis, plus aucune trace, mais l'enquête se poursuit et près de 300 voitures ont été passées au crible.

Un travail colossal a été mené pendant des mois par la section de recherche de Strasbourg afin d'identifier tous les véhicules présents dans le secteur de la disparition de Lina le 23 septembre dernier, images des caméras routières sur les voies d'accès à son village, témoignages visuels, voitures repérées grâce à leur GPS ou à leur carte SIM. Cela représente près de 300 véhicules selon les informations de RTL, barrés un par un après des vérifications parfois très poussées, jusqu'à la Ford Puma volée, immatriculée en Allemagne, d'abord repérée par une caméra, puis localisée finalement dans une fourrière du sud de la France après un avis de recherche national, avec à l'intérieur de l'habitable la reine des preuves : l'ADN de Lina.