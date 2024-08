Disparition de Lina: que sait-on du lieu que fouillent les forces de l'ordre? "Il permet de dissimuler un corps"

Situé à 44 kilomètres de l'endroit où Lina a disparu, ce massif forestier est ciblé par les enquêteurs après qu'ils aient découvert que le principal suspect de l'affaire s'y soit arrêté durant 1h30 le jour de la disparition. Des informations récoltées grâce aux données de géolocalisation de la voiture volée qu'il a utilisé.

À lire aussi Disparition de Lina: le point au début du 3e jour de fouilles sur une zone stratégique

Le massif est large de 960 hectares et n'est que relativement peu fréquenté par les promeneurs et les touristes. Alain Boulanger, le président du Club Vosgien, connaît très bien les itinéraires de la région. "Ce n'est pas le massif le plus fréquenté des Vosges. La végétation dense, un chemin escarpé et un terrain peu propice à la randonnée permet effectivement de dissimuler un corps."