Dix ans après les attentats, l'"increvable" Charlie Hebdo et Paris se souviennent

Dix ans après l'attentat qui a décimé sa rédaction, Charlie Hebdo se déclare "increvable" et publie un numéro spécial. Des cérémonies sobres commémorent les victimes des attaques de janvier 2015, qui ont ciblé la liberté d'expression, les forces de l'ordre et la communauté juive. Le journal continue de défendre la liberté d'expression à travers la satire, publiant de nouvelles caricatures sur le thème #RiredeDieu.

Elles ouvriront un cycle, alors que la France a été touchée en 2015 par une série d'attaques, jusqu'à celles de Paris et Saint-Denis le 13 novembre de cette année noire.

Du 7 au 9 janvier 2015, les frères Chérif et Saïd Kouachi et Amedy Coulibaly avaient ciblé la liberté d'expression, les forces de l'ordre et la communauté juive, lors d'attaques "coordonnées" bien que revendiquées par deux entités distinctes, Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) et l'organisation Etat islamique (EI).

Douze personnes, dont huit membres de la rédaction, avaient perdu la vie dans l'attaque de l'hebdomadaire par les frères Kouachi, Français d'origine algérienne qui avaient prêté allégeance à Al-Qaïda. Après deux jours de traque, ces derniers avaient été abattus par le GIGN, groupe d'élite de la gendarmerie, dans une imprimerie de Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), où ils s'étaient retranchés.