Enfants issus de dons de gamètes: la recherche des origines progresse

Entre le début de ses travaux en septembre 2022 et le 31 août 2024, la nouvelle Commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (Capadd) a envoyé 398 réponses aux demandeurs.

Car 58 donneurs sont décédés -ce qui met fin à la procédure-, 43 ont refusé de dévoiler leur identité et 36 n'ont pas répondu à la commission. En outre, dans trois cas, le donneur avait consenti mais a changé d'avis ou n'a pas terminé les démarches.

Toutefois, 45 demandeurs seulement ont pu in fine recevoir une lettre leur révélant ce qu'ils voulaient: l'identité ou des données identifiantes de leur géniteur.

"Il me manque cette pièce de puzzle de mon identité. Les médecins me demandent mes antécédents médicaux et je ne peux pas leur répondre."

- Fiche bristol -

A la Commission, on souligne les progrès pour identifier les donneurs, un travail d'enquêteur minutieux mené dans les Cecos, communément appelés "banque de sperme".

"Les équipes sont mieux rodées, savent davantage exploiter les archives", indique à l'AFP Samuel Aparisi, président suppléant de la Capadd.