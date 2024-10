Financement de l'audiovisuel public: le Sénat opte pour l'affectation d'un "montant" de TVA

"Nous devons prendre nos responsabilités pour assurer à court terme un financement pérenne et lisible pour l'audiovisuel public", a insisté lors d'une conférence de presse Jean-Raymond Hugonet (groupe LR), rapporteur de ce texte.

"Cette précision permettra d'éviter une évolution automatique à la hausse comme à la baisse du montant versé chaque année à l'audiovisuel public", a justifié M. Hugonet, assurant que Matignon, Bercy et le ministère de la Culture étaient "alignés" avec cette option.

Un autre mécanisme de financement avait les faveurs de certains parlementaires, comme les députés Quentin Bataillon (Renaissance) et Jean-Jacques Gaultier (LR) qui proposaient eux un "prélèvement sur recettes" du budget de l'Etat.

Mais "les prélèvements sur recettes n'apportent aucune garantie supplémentaire pour les sociétés de l'audiovisuel public par rapport à une part de fiscalité affectée", a balayé mercredi M. Hugonet.

Autre décision sénatoriale: l'abandon du financement spécifique initialement proposé pour la chaîne Arte via un "prélèvement sur recettes". Les sénateurs ont en effet décidé d'aligner le modèle de financement de la chaîne franco-allemande sur le reste de l'audiovisuel public.

"Ce n'est pas au moment où on réclame la fusion de l'audiovisuel public qu'on va commencer à faire des séparations ou des singularités", s'est justifié le rapporteur, faisant écho au projet de réforme de la gouvernance de l'audiovisuel public, défendu de longue date par le Sénat et sa majorité de droite et du centre.

Portée par la ministre de la Culture Rachida Dati, la réforme a été suspendue par la dissolution, sans calendrier clair pour une éventuelle reprise au Parlement.