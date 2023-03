France : il faut que la réforme "entre en vigueur d'ici la fin de l'année"

Le président français Emmanuel Macron a estimé mercredi que sa réforme très contestée des retraites était "nécessaire" et devait "entrer en vigueur d'ici la fin de l'année", lors d'un entretien télévisé sur TF1 et France 2.

"Cette réforme, elle est nécessaire. Ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire", a déclaré le chef de l'Etat, en souhaitant son entrée en vigueur "d'ici la fin de l'année" pour que "1,8 million de retraités commencent à être augmentés d'environ 600 euros par an en moyenne".

Le président de la République, qui fait face à une contestation politique et syndicale toujours plus soutenue depuis l'adoption de la réforme par le 49.3, a par ailleurs considéré que "le projet de toutes les oppositions et de tous ceux qui s'opposent" à la réforme, "c'est le déficit", qu'il a comparé à une "formule magique".