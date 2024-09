France: ouverture du procès du mari qui invitait des inconnus à violer sa femme droguée

Cheveux roux coupés au carré et lunettes de soleil rondes, la principale victime, Gisèle P., 72 ans, qui a renoncé au huis clos, est arrivée au tribunal entourée de ses avocats et de ses trois enfants, sans dire un mot.

Avec une trentaine de minutes de retard sur le planning prévisionnel, le président de la cour criminelle, Roger Arata, a annoncé l'ouverture de ce procès qui se tiendra en théorie jusqu'à la mi-décembre, voire jusqu'au 20 décembre.

L'audience a débuté par la vérification des identités des accusés, dont 18 sont en détention provisoire, dont deux pour leur implication dans d'autres dossiers.

Avant le début du procès, une quinzaine de membres de deux collectifs féministes, "Les Amazones d'Avignon" et "Osez le féminisme 84", ont manifesté devant le palais de Justice. Habillées de noir, elles ont notamment scandé "Violeurs, on vous voit, victimes, on vous croit".