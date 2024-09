"Gabriel", "Jean-Marie"...: Notre-Dame de Paris retrouve 8 cloches à 3 mois de sa réouverture

De "Gabriel", et ses plus de quatre tonnes, à la plus petite "Jean-Marie", baptisée en hommage au cardinal Lustiger: Notre-Dame de Paris accueille jeudi le retour des huit cloches de son beffroi nord, à moins de trois mois de la réouverture de la cathédrale.

Pour permettre la restauration de la tour nord, atteinte par les flammes de l'incendie géant du 15 avril 2019, ces huit cloches portant le nom de personnalités ayant marqué la vie du diocèse et de l'Église avaient été déposées en juillet 2023.