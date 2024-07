"On a gagné!": à Paris, des milliers de personnes célèbrent l'arrivée en tête de la gauche

A 20H00 pile, des cris de joie, de plus en plus forts, résonnent sur la place de la République où des centaines de personnes sont déjà présentes, à l'origine pour un rassemblement contre l'extrême droite. "Ca donne de l'espoir, moi je n'ai même pas voté, je n'ai pas encore l'âge", se félicite Jihane, 17 ans, un grand sourire au visage. Puis la foule se met à clamer haut et fort, en choeur et en tapant dans ses mains, "Siamo tutti antifascisti" (nous sommes tous des antifascistes). "On pensait qu'on allait être en colère. Et au final on est très heureux, donc on crie notre joie. On fait des câlins à des inconnus", s'émerveille Fabio de la Fontaine, 21 ans.

A la surprise générale, l'alliance des partis de gauche est sortie en tête selon les premières estimations, devant le camp présidentiel d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national en troisième position, aucun des blocs n'obtenant la majorité absolue. Sur la place de la République, où l'ambiance était d'abord très bon enfant pendant plusieurs heures, les forces de l'ordre ont, au cours de la soirée, été prises à partie et ont essuyé des jets de mortiers et de projectiles, a indiqué à l'AFP une source policière.