Huit inculpations pour une série de braquages à l'explosif en France, Allemagne et Suisse

Huit hommes de nationalité française, néerlandaise et russe ont été inculpés dans le cadre d'une enquête sur une série de braquages à l'explosif commis en France, Allemagne et Suisse, a annoncé lundi soir la justice française.

"Ces individus étaient suspectés d'être en lien avec plusieurs attaques similaires commises en Allemagne, en Suisse et en France", précise la juridiction.

Lundi, à l'issue de leur garde à vue, huit hommes de nationalité française, néerlandaise et russe entre 21 et 28 ans ont été présentés au juge d'instruction et inculpés: sept ont ensuite été placés en détention provisoire, un autre sous contrôle judiciaire.

Ces interpellations sont intervenues après plusieurs mois d'enquête et d'échanges d'informations entre les services d'enquête français, allemands et suisses.