"Il avait déjà été condamné en 2005": qui est Le Scouarnec, ce pédocriminel qui a agressé sexuellement près de 300 victimes? 

Le procès hors norme de Le Scouarnec débute la semaine prochaine, en Bretagne. Ce chirurgien âgé de 74 ans est accusé de près de 300 viols. Ses victimes étaient en grande majorité des enfants.

"Tout commence en 2017 lorsqu'une petite fille de 6 six ans accuse son voisin, Joël Le Scouarnec, chirurgien digestif, de l'avoir violée. La plainte est prise très au sérieux. Les gendarmes perquisitionnent la maison du suspect. Et là, c'est la stupeur : ils découvrent des milliers de pages manuscrites où Le Scouarnec détaille les violences sexuelles, les attouchements et les viols qu'il pratique depuis plus de 25 ans dans 12 hôpitaux différents", explique Dominique Demoulin, notre journaliste spécialisé en judiciaire.