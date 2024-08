"Il l'appelait son coup de cœur": Douchy, le dernier lieu de vie d'Alain Delon

"Beaucoup de personnes viennent déposer des fleurs, des petits mots. Pour ses voisins, c'était impensable de ne pas être présent ce soir. Il y a d'ailleurs tellement de monde que la gendarmerie est aussi présente sur place. Il y a évidemment toute la presse française à mes côtés, mais aussi la presse internationale, comme par exemple la chaîne publique italienne, la RAI", décrit notre encoyée spéciale sur place, Vany Esposito.

Alain Delon vivait presque reclus dans cette villa depuis des années. "Il avait ses habitudes. Certains de ses voisins me disent qu'à l'époque, avant son AVC de 2019, il les saluait, était très sympathique, allait dans certaines brasseries. Mais ne plus sortir de sa demeure, ne devait plus vraiment lui poser d'inconvénients. Il y était très attaché. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a demandé à être enterré ici dans son refuge, qu'il appelait son coup de cœur", poursuit notre journaliste.