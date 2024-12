Il tue sa compagne sous les yeux de leur enfant de 5 ans en France: elle avait pourtant appelé la police

Une femme de 29 ans a été tuée lundi soir à son domicile devant son enfant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et le père, qui avait pris la fuite, a été arrêté quelques heures plus tard, a-t-on appris mardi auprès de sources policières et du parquet.

A leur arrivée sur les lieux, "son compagnon était absent, le fils de la victime, âgé de 5 ans, était présent", a précisé le parquet. L'enfant a indiqué aux forces de l'ordre que son père avait mortellement blessé sa mère à coup de chandelier, à la cuisse et à la tête, selon les informations transmises par une source policière. Malgré les efforts du Samu, la victime a été déclarée décédée vers 21H00.

Le suspect, filmé par les caméras de surveillance de la résidence, a été interpellé quelques heures plus tard alors qu'il rentrait chez lui, selon cette même source policière.

Âgé de 24 ans, il "a été placé en garde à vue dans la nuit et doit être entendu dans la journée", a déclaré le parquet. L'enquête ouverte pour le chef d'homicide conjugal a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis. "S'agissant de l'enfant, le protocole féminicide a été activé, impliquant une prise en charge du mineur à l'hôpital pendant trois jours afin d'évaluer la situation et décider des suites," a fait savoir le ministère public.

En 2023, 96 femmes ont été victimes de féminicide conjugal en France, un chiffre en baisse de 19% par rapport à 2022, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur publié le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

On décomptait en 2023 124 enfants qui ont perdu leur mère dans un féminicide. Parmi eux, 22 étaient présents et deux ont découvert le corps. En 2022, ils étaient 148, dont 38 témoins, a recensé le collectif féminicides par compagnon ou ex.