Inondations dans le nord-est de la France: cinq personnes hospitalisées

La région a été confrontée samedi vers 19h "à un épisode orageux intense. Le secteur de Bologne, Marault, Annéville-la-Prairie et Meures a été plus particulièrement touché puisqu'il est tombé 10 fois plus de pluie en une heure que lors d'un épisode normal", a rapporté la préfecture.

Les secours ont réalisé 80 interventions et "cinq personnes ont été hospitalisées essentiellement pour hypothermie", a ajouté la même source. Six routes départementales sont coupées et une soixantaine de foyers sont privés d'électricité. "34 personnes ont été évacuées vers la salle des fêtes de Sexfontaines", a indiqué la préfecture.