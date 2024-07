JO-2024: à 24H de la fête officielle, une "contre-cérémonie" à Paris pour les plus pauvres

Devant une large banderole "JO de l'exclusion: 12.500 personnes expulsées - le revers de la médaille - #nettoyage social", déployée au pied de la statue de la République, à Paris, quelque 300 personnes étaient réunies à l'appel du syndicat Solidaires ou d'organisations tels que Saccage2024, Attac France ou Youth for Climate.

Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées jeudi en fin de journée à Paris, à l'appel de 72 organisations, pour dénoncer les "conséquences sociales" sur "les plus précaires" des Jeux olympiques qui s'ouvrent vendredi soir, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Les JO, c'est pas pour les habitants, c'est pas pour les travailleurs. C'est pour les promoteurs, pour les sponsors", juge Arthur (qui a souhaité garder l'anonymat), T-shirt noir floqué "Fuck the Olympics" et membre du collectif "Saccage 2024".

Non loin, Nicolas, militant de Greenpeace à Paris, estime qu'"on ne peut plus organiser des évènements sportifs internationaux comme si la crise écologique et sociale n'existait pas".

OLYMPIA DE MAISMONT

"Les organisateurs des JO de Paris annoncent avoir fait beaucoup d'efforts pour maîtriser les coûts écologiques et sociaux" mais "parmi eux, (on trouve) Coca Cola qui est le plus gros pollueur plastique au monde", poursuit Nicolas.