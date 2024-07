JO-2024: en bord de Seine, des Parisiens, agacés, passent l'épreuve des préparatifs

Simon, un commerçant de l'île, "comprend" les mesures de sécurité. "Mais huit jours sans accès possible à des touristes qui se baladent, je trouve que c'est un peu dur". Au lieu de la "fête" promise, regrette le jeune homme, "tout ce qu'on voit pour l'instant, c'est une perte de chiffres d'affaires".

Pour expliquer cette faible fréquentation touristique, il précise également que "l’île Saint-Louis, ça marche au soleil", qui s'est fait discret depuis le début de l'été.

Ramsey Opp, New-Yorkais, vient d'arriver à Paris et découvre les préparatifs en se promenant sur l'île. "Je vis à New York où c'est beaucoup plus bruyant, plus fréquenté et plus bordélique et où il y a davantage de travaux de construction", lance le jeune homme de 30 ans.

- "Une catastrophe" -

Mais pour beaucoup d'habitants et commerçants de l'île Saint-Louis, quartier historique et chic de la capitale, la coupe est pleine.

"Tout le mois de juillet, on n'a pas bossé, c'est une catastrophe", commente une gérante de café, devant son troquet vide. "Les gens de l'île ont dit +on s'en va parce qu'on ne veut pas être là pour les Jeux+", précise la commerçante, affirmant qu'il y a "très peu de touristes".

Stefano RELLANDINI

Vendredi, l'adjoint au commerce à la mairie de Paris, Nicolas Bonnet-Oulaldj, a dit "entendre la colère" des commerçants du cœur de la capitale, qui ont vu surgir ces derniers jours une partie des 44.000 barrières pour sécuriser les JO.

Bertrand Halff, 83 ans, quitterait l'île "immédiatement" s'il le pouvait, les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) approchant à grand pas. "J'ai une fille handicapée, on est obligé de rester pour elle."

Marie-Christine Goux, résidente du 15e arrondissement, aime venir s'asseoir sur un banc et regarder la Seine. Ce matin-là, il est inaccessible. "J'avais un ami qui était installé là, un SDF, il a disparu", dit-elle.

Depuis des mois, des associations alertent sur le "nettoyage social" dans la capitale et les expulsions de sans-abris hors de Paris. "Nous continuons de mener des opérations de mise à l'abri de personnes qui sont à la rue", se défendait lundi sur France Bleu le préfet de région Marc Guillaume.

"Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait", s'inquiète Mme Goux.