JO: feu vert à l'expérimentation des taxis volants à Paris

Le Conseil d’État, le juge administratif suprême en France, a donné son feu vert mercredi à l'expérimentation de taxis volants électriques pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris (26 juillet - 8 septembre), autorisée par le gouvernement mais contestée par la mairie.

Le ministère des Transports avait autorisé début juillet la création d'une "hélistation" - une plateforme permettant le décollage et l'atterrissage de ces taxis volants - sur la Seine, dans l'est de la capitale, et son "ouverture à la circulation aérienne publique".

La mairie avait aussitôt annoncé un recours en justice. Ce projet a suscité l'hostilité des élus municipaux de Paris, de la majorité comme de l'opposition, qui ont décrié une "aberration écologique".

Selon l'arrêté publié au Journal officiel le 9 juillet, après plusieurs mois d'attente, l'exploitation de la plateforme flottante prendra fin le "31 décembre 2024 au plus tard", compte tenu du "caractère expérimental" du projet porté par le groupe Aéroports de Paris (ADP).