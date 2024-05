Katharina Grosse, la magie des couleurs éclabousse Metz

"Déplacer les étoiles". L'exposition de la peintre allemande, née en 1961 à Fribourg-en-Brisgau, apporte jusqu'au 24 février 2025 une touche de couleur bienvenue au pied du centre Pompidou et son immense toiture immaculée en forme de raie manta.

Pour sa plus grande exposition jamais organisée en France, l'artiste a suspendu, dans une gigantesque salle haute de plus de 20 mètres, une trentaine de câbles accrochant sa toile au plafond, comme un rideau de scène qui ne cesserait de monter et de redescendre.

Une fois ce décor posé, Katharina Grosse s'est armée d'un pulvérisateur à peinture industrielle qui lui a permis de peindre sa toile géante en grandes traces bleues, jaunes, roses, vertes ou rouges, avec une science du lumineux et de l'obscur.

"J'ai découvert que la combinaison de la pulvérisation et de la couleur est le moyen le plus anarchique de développer la peinture", dit-elle, vêtue de noir et de blanc comme pour souligner le contraste avec son oeuvre.