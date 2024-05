La chute de Diên Biên Phù d'après les dépêches de l'AFP

HANOÏ, 7 mai 1954 (AFP) - Le Viêt-minh a lancé la nuit dernière de violentes attaques sur les faces nord-est, est et sud-ouest du camp retranché.

Au haut commandement, on déclare qu'on ne sait pas encore s'il s'agit d'une attaque générale. Cependant, le Viêt-minh paraît avoir mis en action de gros moyens, sans doute deux divisions.

HANOÏ, 7 mai 1954 (AFP) - Les combats sans doute les plus violents de la bataille de Diên Biên Phù sont maintenant en cours.

Il ne reste guère plus que 800 mètres entre les deux pinces de la tenaille viêt-minh qui se rapproche, de l'ouest et de l'est, vers le PC du général de Castries.

Dans un terrain complètement bouleversé à la suite d'une intense préparation d'artillerie dans la soirée de jeudi, les rebelles, bataillon après bataillon, sont sortis des tranchées à quelques dizaines de mètres des positions françaises, pour se jeter sur les avant-postes occupés chacun par environ une compagnie.

Après avoir fait sauter les derniers remparts de barbelés, les hommes du Viêt-minh se taillèrent, au couteau et à la grenade, un chemin vers le petit abri servant de PC aux avant-postes visés.

(...)

La dernière conversation du général de Castries au général Cogny

PARIS, 8 mai 1954 (AFP) - De source officielle, on communique le texte de la dernière conversation échangée par téléphone entre le général de Castries et le général Cogny (commandant en chef au Tonkin, ndlr), le 7 mai, à 17 heures, heure locale.

- De Castries: "La situation est extrêmement grave. Les combats sont confus et se livrent partout. Je sens que la fin approche, mais nous nous battrons jusqu'au bout".

- Cogny: "Bien compris. Vous vous battrez jusqu'à la fin. Pas question de hisser le drapeau blanc sur Diên Biên Phù après votre héroïque résistance".

- De Castries: "Bien compris. Nous détruirons les canons et tout le matériel radio. Le poste radio des courants porteurs sera détruit à 17 heures 30 nous nous battrons jusqu'au bout. Au revoir mon général. Vive la France".

Après sa dernière communication le général de Castries a détruit son poste émetteur

SAÏGON, 8 mai 1954 (AFP) - C'est hier après-midi à 16h45, heure locale, que le général de Castries radio-téléphonait à Hanoï:

"Le réduit central du camp retranché va être submergé, la résistance est devenue impossible".

Après l'envoi de ce message, le général de Castries a détruit son poste émetteur. Depuis lors, aucune nouvelle n'est parvenue du PC de Diên Biên Phù ni d'aucun poste de radio du réduit central.