La gauche s'entend enfin et propose pour Matignon une haute fonctionnaire, Lucie Castets

Ludovic MARIN

Après plus de deux semaines de tensions et d'atermoiements, le Nouveau Front populaire a trouvé in extremis un accord pour Matignon: c'est Lucie Castets, une haute fonctionnaire inconnue du grand public, mais engagée dans la défense des services publics, qui est proposée à Emmanuel Macron.

Une heure avant l'interview du chef de l'Etat à la télévision, la gauche qui revendique le poste de Premier ministre depuis qu'elle est arrivée en tête des législatives, mais sans majorité absolue, a enfin trouvé un nom qui fait consensus, après 16 jours de négociations qui ont failli faire imploser son alliance.