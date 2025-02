"La procédure suit son cours": début de l'exécution de la peine de Nicolas Sarkozy pour l'affaire des écoutes

Le bracelet n'avait pas encore été posé dans la matinée, selon cette source. Nicolas Sarkozy avait été convoqué la semaine dernière au tribunal de Paris pour que lui soient notifiées les modalités de cette condamnation, inédite pour un ancien chef de l'État. "La procédure suit son cours, je n'ai aucun commentaire à faire", a réagi Jacqueline Laffont, l'avocate de Nicolas Sarkozy.

Son entourage n'a pas non plus souhaité réagir. Nicolas Sarkozy, par ailleurs jugé en ce moment devant le même tribunal dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne 2007, avait été convoqué le 28 janvier dans le cadre de sa condamnation pour corruption et trafic d'influence à un an de prison ferme aménagé sous bracelet électronique, devenue définitive après le rejet de son pourvoi en cassation le 18 décembre.