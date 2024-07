L'Abbé Pierre accusé d'agressions sexuelles: "C'est une faute impardonnable", réagit la fondation Emmaüs

Accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles, l'abbé Pierre, mort en 2007, fut pendant un demi-siècle l'infatigable pèlerin des démunis, des sans-toit et des sans-droits, ce qui lui valut le soutien et l'admiration des Français pour qui il était une des personnalités les plus aimées.

Au sein d'Emmaüs, c'est la consternation qui domine aujourd'hui. L'Abbé Pierre est accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles. Des révélations effarantes pour ceux qui l'ont connu. "On est sous le choc et surpris dans tout le groupe Emmaüs. C'est la réalité, c'est triste", dit Julio de la Granja, qui travaille pour Emmaüs depuis 45 ans. Pour lui, l'Abbé Pierre était non seulement le fondateur de l'organisation, mais aussi un modèle d'humanisme. "C'est une faute très grave, impardonnable, de la part d'une personne qui était le porte-parole des personnes en difficulté, des sans-abri", ajoute Julio de la Granja.

Emmaüs et la fondation Abbé Pierre ont dévoilé les résultats d'un rapport commandé auprès d'un cabinet externe. Les témoignages receuillis décrivent des attouchements répétés sur la poitrine, des baisers forcés et des demandes déplacées. Des faits décrits par sept femmes différentes et qui se seraient déroulés entre la fin des années 70 et 2005.

En France, où l'Abbé Pierre est une icône, ces révélations font l'effet d'une onde de choc.

Mort en 2007, Henri Grouès a consacré sa vie à défendre les plus pauvres et les sans-papiers. Une mission que les membres d'Emmaüs continuent de défendre.