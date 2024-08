L'animateur et producteur de télévision français Patrice Laffont est décédé mercredi à 84 ans d'un accident cardiaque, rapporte le média France Bleu.

M. Laffont, né à Marseille, est décédé dans sa maison d'Oppède, dans le sud de la France.

Il est notamment connu pour avoir présenté l'émission "Des chiffres et des lettres" de 1972 à 1989 et "Fort Boyard" ainsi que "Pyramide" sur Antenne 2, devenue France 2 par après, dans les années 1990 et 2000.