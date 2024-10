Le fils de Ben Laden, qui vivait en France, est désormais interdit de territoire: "C'est un homme très fragile"

Omar Ben Laden, un fils du djihadiste Oussama Ben Laden qui s'était installé en Normandie en 2018, s'est vu notifier une interdiction administrative du territoire français et ne peut plus revenir en France, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.

Installé dans un village de l'Orne "depuis plusieurs années en tant que conjoint de ressortissante britannique", Omar Ben Laden "a accueilli sur ses réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l'apologie du terrorisme", a justifié sur X le ministre."En conséquence, le préfet de l'Orne a pris une OQTF", une obligation de quitter le territoire français, et "obtenu le départ" d'Omar Ben Laden, a-t-il ajouté dans son tweet.

Accusé d'apologie du terrorisme

Fondateur de l'organisation jihadiste Al-Qaïda et cerveau des attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, Oussama Ben Laden a été tué en mai 2011 au Pakistan par les forces spéciales américaines. C'est à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Oussama Ben Laden, en mai 2023, que des propos relevant de l'apologie du terrorisme et de la glorification d'Al-Qaïda avaient été publiés sur un compte Twitter (devenu X) au nom d'Omar Ben Laden, un compte aujourd'hui suspendu.

Le préfet de l'Orne avait alors fait un signalement auprès du parquet d'Argentan, indique la préfecture dans un communiqué.

Si Omar Ben Laden, 43 ans, "a nié être l'auteur des propos répréhensibles sur ses réseaux sociaux, ce que l'enquête pénale en cours a vocation à clarifier, il n'en est pas moins établi que ces contenus illicites ont bien été accueillis" sur ses réseaux sociaux et qu'il ne les a pas retirés ni condamnés, selon la préfecture."Au regard des risques pour l'ordre public et la sécurité nationale", le préfet a en outre retiré à Omar Ben Laden son titre de séjour et lui a délivré une OQTF avec interdiction de retour de deux ans (le maximum légal).

Cette décision avait été notifiée le 27 octobre 2023 à l'intéressé, qui avait déposé un recours. Le tribunal administratif de Caen a confirmé la validité de la décision le 4 octobre, précise la préfecture.