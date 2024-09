La justice américaine poursuit des dirigeants du Hamas pour "terrorisme"

La justice américaine a rendu publiques mardi des poursuites visant six dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas pour des chefs d'accusation de "terrorisme".

Les poursuites visent "Yahya Sinouar et d'autres hauts responsables du Hamas pour avoir planifié la campagne de violence de masse et de terreur de cette organisation terroriste depuis plusieurs décennies, y compris le 7 octobre", a commenté le ministre américain de la Justice Merrick Garland dans une déclaration vidéo transmise par ses services.

Six dirigeants du Hamas, dont son chef politique Ismaïl Haniyeh, assassiné à Téhéran le 31 juillet dans une opération imputée à Israël, ainsi que son chef Yahya Sinouar, chef du mouvement dans la bande de Gaza et considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre, sont visés par les poursuites émises le 1er février.

"Dans ses attaques des trois décennies passées, le Hamas a assassiné et blessé des milliers de civils, dont des dizaines de citoyens américains", a-t-il souligné.

L'attaque sans précédent du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre, qui a déclenché l'actuelle guerre dans la bande de Gaza, a entraîné la mort de 1.205 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En riposte, Israël a lancé une offensive d'ampleur à Gaza qui a fait jusque-là au moins 40.819 morts, selon le ministère de la Santé du Hamas, provoquant une catastrophe humanitaire et sanitaire et le déplacement de la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants. La majorité des morts sont des femmes et des enfants, d'après l'ONU.